Jannik Sinner opgelucht na schikking, maar collega's uiten kritiek: "Eerlijkheid bestaat niet in tennis"

za 15 februari 2025 14:03

Jannik Sinner is opgelucht dat hij een schikking kon treffen met het Wereldantidopingagentschap WADA. In plaats van een schorsing van 1 tot 2 jaar moet het nummer 1 van de wereld slechts 3 maanden op het strafbankje zitten. En daar is niet iedereen blij mee. "Dit is een treurige dag voor het tennis", reageert zijn Australische collega Nick Kyrgios.

Normaal moest Jannik Sinner tot april wachten op de uitspraak in zijn dopingzaak, maar de Italiaan kon het op een akkoordje gooien met het WADA. Een schorsing van 3 maanden is het resultaat. "Deze zaak achtervolgde mij bijna een jaar, het proces duurde nog lang en de beslissing zou misschien pas eind 2025 vallen", reageerde Sinner bij de Italiaanse tennisfederatie (FITP). "Ik heb altijd beseft dat ik verantwoordelijk ben voor mijn team en ik besef dat de strenge regels van het WADA een belangrijke bescherming vormen voor de sport waar ik van hou." "Op basis hiervan heb ik het aanbod geaccepteerd om deze procedure af te ronden met een sanctie van drie maanden." Zijn advocaat Jamie Singer was ook opgelucht. "Ik ben blij dat Jannik deze moeilijke ervaring eindelijk achter zich kan laten", liet hij optekenen. "Het WADA bevestigde de feiten die vorig jaar door een onafhankelijk tribunaal werden vastgesteld. Het is duidelijk dat Jannik geen opzet of kennis had en geen enkel voordeel behaalde. Helaas hebben fouten van leden van zijn team tot deze situatie geleid."

Treurige dag

Maar in de tenniswereld zijn de meningen verdeeld. Drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka "gelooft niet meer in een schone sport", schrijft de 39-jarige Zwitser op X. Ook de Australiër Nick Kyrgios, die sinds de bekendwording van Sinners dopingovertreding augustus vorig jaar al kritiek uit op de afhandeling van de gebeurtenis, reageerde ook in duidelijke bewoordingen. "Dit is een treurige dag voor het tennis. Eerlijkheid in tennis bestaat niet", schreef de oud-finalist van Wimbledon op X. Volgens hem kregen minder goede spelers in het verleden zwaardere straffen voor vergelijkbare overtredingen.

Wat was er nu weer gebeurd?