Geslaagde stunt: luchtballon belandt tijdens Waaslandcross opzettelijk in vijver

Het was misschien wel hét beeld van de Waaslandcross: een luchtballon die in het water waaide met een druppelende mand als gevolg. Maar het was geen accident. De ballonvaarder had de actie "splash and dash" vooraf uitgetekend. De inzitten waren erop voorzien en droegen laarzen. Geen natte voeten dus. "Het is precies de Van der Poel van de ballonvaarders", lachte commentator Paul Herygers. "Hij doet wat hij wil."