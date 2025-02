Ex-tienkamper Thomas Van der Plaetsen gaat 700km kajakken, dwars door België, voor Kinderkankerfonds

Ex-tienkamper Thomas Van der Plaetsen gaat vanaf 15 maart België doorkruisen per kajak ten voordele van het Kinderkankerfonds. Het wordt een tocht van 700 kilometer van het meest zuidelijke naar het meest westelijke punt van het land.

Zaterdag, 15 februari, is het internationale kinderkankerdag. Van die gelegenheid maakte Van der Plaetsen, die vorig jaar stopte met atletiek, gebruik om een nieuwe uitdaging aan te kondigen.

Op 15 maart begint Van der Plaetsen aan zijn kajaktocht van 700 kilometer die naar schatting 12 dagen zal duren. De kajaktocht begint in La Chiers, bij Torgny, in het diepste zuiden van België. Eindigen doet Van der Plaetsen aan het Westerpunt in De Panne.

De Europese tienkampkampioen van 2016 werd in 2014 zelf gediagnosticeerd met teelbalkanker, maar toch heeft hij nog een extra motivatie. Zijn 7-jarige nichtje Marie ging afgelopen jaar de strijd aan met leukemie.

"Ik wil iets moeilijks en zwaars doen voor al die kinderen en hun families die iets moeilijks en zwaars moeten doen", zegt Van der Plaetsen.

Fans kunnen donaties doen voor de kajaktocht, maar er komen ook twaalf lezingen waarop geboden kan worden. Onder meer Ann Wauters, Tia Hellebaut en Peter Genyn geven zo'n lezing.

Onderweg krijgt Van der Plaetsen ook acht reisgezellen, waarmee hij samen een podcast zal maken. Karl Vannieuwkerke, die zelf kanker overwon, is een van die acht.