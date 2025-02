Eerste All-Star-ervaring van Toumani Camara blijft beperkt tot één korte match (en 8 punten)

Toumani Camara heeft in Indiana zijn debuut gemaakt in het All-Star Weekend, maar de Belg moest vrede nemen met één korte wedstrijd. Zijn "Team M" werd in de halve finales van de Rising Stars Challenge uitgeschakeld.

Wie mocht het opnemen tegen de beste spelers van de NBA? Dat was de beloning tijdens de Rising Stars Challenge in het All-Star Weekend.

De All-Star-selectie van 24 spelers - met onder meer LeBron James en Stephen Curry - werd opgedeeld in drie teams. Het vierde plekje op zondag was voorbehouden voor één team met jonge beloften.

Een ticket dat Toumani Camara maar al te graag wou veroveren, maar dan moest zijn "Team M" wel voorbij een selectie van de G-League, de opleidingscompetitie van de NBA.

In een korte wedstrijd tot 40 punten kwam zijn ploeg op één punt van de finale, maar een driepunter van Bryce McGowens, een mogelijke toekomstige ploeggenoot van Camara bij Portland, maakte er 40-39 van voor Team G-League. Camara was goed voor 8 punten.

Camara was de eerste Belg ooit die mocht deelnemen aan het All-Star Weekend. "Alleen de beste spelers worden uitgenodigd", zei hij op een persconferentie vooraf. "Het betekent veel voor mij om mijn stad en land te kunnen vertegenwoordigen."

De eindoverwinning van de Rising Stars Challenge was voor Team C, dat in de finale met 25-14 de maat nam van Team G-League. Team C plaatste zich zo voor het hoofdtoernooi van de All-Star Game.