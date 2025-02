Dit is het programma van Bryan Coquard in de klassiekers 2025

Bryan Coquard (Cofidis) verzamelde in het verleden mooie ereplaatsen in de klassiekers: 3e in de Scheldeprijs, 4e in de Brabantse Pijl en 4e in de Amstel Gold Race. Maar deze lente zal hij enkel in de Omloop te bewonderen zijn. De snelle puncheur zal vooral in het Franse eendagscircuit punten proberen te sprokkelen.