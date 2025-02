Dat worden natte voeten! Luchtballon waait tijdens veldrit in de vijver in Sint-Niklaas

De Exact Cross in Sint-Niklaas vanuit de lucht volgen? Het klinkt misschien mooi, maar dat draaide toch even anders uit. Een luchtballon belandde in de vijver van het recreatiedomein. Pas met heel wat moeite raakten de ballonvaarders uit het water. "Het is precies de Van der Poel van de ballonvaarders", lachte commentator Paul Herygers. "Hij doet wat hij wil."