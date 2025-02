Camille Rast slalomt naar de wereldtitel, Mikaela Shiffrin grijpt naast 16e WK-medaille

Camille Rast heeft de wereldtitel slalom veroverd op het WK alpineskiën in Saalbach. Voor de 25-jarige Zwitserse is het haar eerste wereldtitel. De Amerikaanse legende Mikaela Shiffrin viel naast het podium.

Zwitserland boven in Oostenrijk. Camille Rast versloeg haar landgenote Wendy Holdener op het WK slalomskiën.

Rast kroonde zich in 2017 tot wereldkampioen bij de junioren, maar kon bij haar 4 eerdere WK-deelnames bij de profs nog nooit een medaille wegkapen. Maar in Saalbach was het wel prijs voor de 25-jarige.

In de Wereldbeker boekte ze dit seizoen ook al haar eerste twee overwinningen, telkens ook in de slalom (Killington en Flachau).

De Amerikaanse vrouwen Paula Moltzan en superster Mikaela Shiffrin vielen zaterdag net naast het podium. Shiffrin kon de meest succesvolle skiester worden in de geschiedenis van het WK als ze een medaille pakte in haar lievelingsonderdeel.

Ze won dit WK al goud in de combiné, met haar landgenote Breezy Johnson. Door de vijfde plaats blijft ze steken op vijftien WK-medailles op haar palmares, evenveel als de Duitse Christl Cranz in de jaren 1930.

Kim Vanreusel en Axelle Mollin haalden de finish niet in de eerste run en mochten zo niet deelnemen aan de tweede run.