Anderlecht houdt Genk Ladies uit bekerfinale na penalty's, Standard wipt OH Leuven

We krijgen een traditionele bekerfinale tussen Anderlecht en Standard bij de vrouwen. Standard schakelde competitieleider OH Leuven uit, terwijl Anderlecht strafschoppen nodig had tegen Genk.

Noémie Gelders zette Standard halfweg de 1e helft op voorsprong tegen OH Leuven, dat niet veel later een tweede doelpunt moest incasseren.

Amber Barrett verdubbelde de score en diezelfde Barrett sloeg vlak voor de rust nog een tweede keer toe, waardoor OHL met een 3-0-achterstand naar de kleedkamers trok.

Aurélie Reynders kon vroeg in de 2e helft milderen voor OHL, maar een "remontada" zat er niet meer in. In de slotminuut zette Mariam Toloba zelfs nog de 4-1 op het bord.

Standard neemt het in de finale op tegen Anderlecht. Genk kwam in eigen huis nochtans op voorsprong, maar het kon die niet vasthouden.

In de verlengingen zat het venijn in de staart. Eerst scoorde Anderlecht in de 120e minuut, maar Genk maakte 4 minuten in de extra tijd alsnog gelijk. In de strafschoppenreeks rolde het dubbeltje alsnog de kant van paars-wit op: 2-4.



Met Anderlecht en Standard staan op 21 april in het Edmond Machtensstadion van RWDM de twee meest gelauwerde teams bij de vrouwen tegenover elkaar. Anderlecht heeft al 11 bekers in de kast staan, Standard doet het met 2 minder.