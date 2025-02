"Het is zo makkelijk!": Ederson schiet zich naar buitengewone mijlpaal met nieuwe assist in de Premier League

zo 16 februari 2025 09:34

Straffer dan de hattrick van Marmoush bij Man City zaterdag moet misschien wel Ederson geweest zijn. De Braziliaanse doelman leverde met een typische diepe bal nog maar eens een assist af in de Premier League en schoot zichzelf zo naar een opmerkelijk record: "Met zulke snelle jongens in de punt is het makkelijk!"

Phil Foden - Luis Diaz - Leon Bailey - Ederson - Bilal El Khannouss.



Wie hoort niet thuis in het rijtje?



Correct: doelman Ederson. Alleen níét door zijn veldpositie. Waarom wel?



Omdat het Braziliaanse sluitstuk van Manchester City van dit vijftal al de meeste assists achter zijn naam heeft (3!) dit seizoen.



Ongelofelijk, maar waar. Ederson is ook de eerste om die mijlpaal te bereiken.



Alle andere heren moeten het met twee stuks stellen. Van een voetballende doelman gesproken.

Trend of toeval?

Nu, van Ederson weten we al langer dat hij ook goeie voeten heeft.



Alleen is hij lang niet de enige meer: dit seizoen verstuurden al vijf doelmannen de beslissende pass voor een doelpunt. Hun namen, naast die van Ederson: Mark Flekken, Bernd Leno, Jordan Pickford en oude bekende Bart Verbruggen.



Die laatste deed dat vrijdag nog voor Brighton in de match tegen Chelsea. Verbruggen zag maatje Mitoma ontsnappen, met een fluwelen toets maakte hij het af.



De ex-doelman van Anderlecht wist toen met zijn vreugde geen blijf natuurlijk. "Wat wil je nog meer als keeper: een clean sheet én een assist?" klonk het achteraf.