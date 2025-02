Wout van Aert staat te trappelen om vandaag aan wegseizoen te beginnen: "Ik kan me daar meteen testen"

Vandaag is het zover: dan begint Wout van Aert aan zijn seizoen op de weg.

Net zoals vorig seizoen staat Van Aert aan het vertrek in de Clasica Jaen, een koers die gekenmerkt wordt door de vele gravelstroken. Enkele dagen later zet de Belg zijn seizoensbegin voort in de Ronde van de Algarve.

“Vorig jaar reed ik deze wedstrijden voor het eerst”, vertelt Van Aert, die toen een ritzege in de Algarve pakte, op de website van zijn ploeg. "Het bleek uiteindelijk de perfecte voorbereiding te zijn op het Vlaamse openingsweekend."

Onze landgenoot werd toen derde in Omloop en won Kuurne-Brussel-Kuurne. "We vonden het dus een goed idee om opnieuw de Clasica Jaen en de rittenkoers in de Algarve aan mijn programma toe te voegen. Ik vind het twee mooie, gevarieerde wedstrijden, waar ik me meteen kan testen."

Niet toevallig pikt Van Aert er de grindstroken van Jaen uit om zich meteen uit te leven. "Een koers op gravel doet mijn hart altijd een beetje sneller kloppen”, klinkt het.