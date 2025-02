Wie schaart zich bij top 6? En welke clubs vechten tegen degradatie? Een blik op spannende ontknoping in de JPL

vr 14 februari 2025 12:23

Duwen, trekken, wringen. Maar vooral: winnen. Dat is de boodschap voor heel wat clubs op de rand van een play-offplek. Met nog 5 speeldagen voor de boeg in de reguliere competitie ligt de strijd voor de top 6 én die in het degradatiemoeras nog grotendeels open. Hoe liggen de kaarten? Onze commentator en analist Tom Boudeweel is je gids.

Voor de duik in het play-offbad, eerst nog een korte opfrissing. In het huidige format van de Jupiler Pro League speelt de top 6 de Champions' Play-offs. Na halvering van de punten strijden die clubs om de titel in de Belgische eerste klasse. Aangezien de top 4: Genk, Club, Union en Anderlecht - behoudens grote omwentelingen - relatief zeker is van zijn plekje, worden de nummers 5 tot en met 8 in het klassement bij de kanshebbers op de laatste tickets gerekend. "Tussen Anderlecht (4e) en Standard (7e) zitten 7 punten. Op de nog 15 te verdienen stuks, zal het al ferm moeten tegenzitten voor paars-wit", deelt Tom Boudeweel een eerste analyse. Ook het verschil in punten tussen Antwerp (40) en Charleroi (33) is aanzienlijk. Maar elk hebben de clubs hun eigen weg af te leggen in de 5 laatste wedstrijden van het reguliere seizoen:

Programma richting top 6 Antwerp (40) Gent (37) Standard (35) Charleroi (33) Kortrijk (t) Beerschot (t) Genk (t) Anderlecht (t) OHL (t) Genk (u) Club (u) Westerlo (u) Cercle (u) Club (t) Anderlecht (t) Genk (t) Gent (t) Antwerp (u) Union (u) Mechelen (t) Standard (u) Kortrijk (t) Antwerp (t) Club (u)

* (t) = thuiswedstrijd, (u) = uitwedstrijd.

Wat meteen opvalt: van alle ploegen die balanceren op de rand, heeft Standard (7e) het moeilijkste programma. "Tegen die ploegen heeft het in de heenronde 5 op 15 gehaald", herinnert onze commentator zich. "Standard is het momentum wat kwijt, nét wanneer er een beestig programma op het bord ligt. Al gaat KAA Gent (6e) nu ook geen 13 op 15 halen, zeg maar. Dus die onderlinge strijd wordt sowieso spannend." "Hoe je het ook draait of keert: die 6e ploeg in de Champions' Play-offs wordt de deelnemer van de armoede. Zowel financieel als op sportief vlak", gaat Boudeweel voort. Dus rijst de oprechte vraag: "Zou de gekende route via de Europe Play-offs niet beter zijn voor dit Gent? De kloof met KRC Genk bedraagt 20 punten en wordt enkel groter. De 3 aankomende toppers zullen ons daar al een antwoord op geven."

Voor eigen publiek zie ik het Antwerp wel over de streep trekken. De club verdient dat ook. Tom Boudeweel

Je voelt: Gent en Standard worden de hoofdrolspelers in de wedloop naar de top 6. Dus mag Antwerp iets meer ontspannen toeleven naar het slot? "Dat het tegen drie degradatiekandidaten speelt, is het grote voordeel van Antwerp", oordeelt Boudeweel. "Zeker de thuiswedstrijden tegen Kortrijk en OHL moeten in het slechtste geval 4 op 6 opleveren." "Voor eigen publiek zie ik het Antwerp wel over de streep trekken. De club verdient dat ook na de veranderingen dit jaar: de keuze voor jonge spelers en het schema afwerken met een smalle kern." Dan rest er enkel nog Charleroi (8e): "Die denk ik nog wel eventjes zullen meedoen", zegt onze analist. "Als het wint van Anderlecht, kan het voor de verrassing zorgen. Maar je kan het ook omkeren. Charleroi speelt nog tegen twee concurrenten om erin te blijven en staat op een scharnierpositie." Toch lijkt de blik van Rik De Mil en de zijnen eerder opwaarts gericht.

Als 9e springt Dender niet meteen in het oog. Toch wil onze commentator nog wat lof kwijt over de promovendus. "Er is 0 druk bij die ploeg, omdat die zo makkelijk uit de problemen bleef tot dusver. Chapeau voor Dender. De vechtersmentaliteit komt nu dubbel en dik van pas."

Wordt het Champion's of Europe Play-offs voor Gent?

Bikkelen in degradatiemoeras

Niet enkel voor de top 6, ook onderaan het klassement staan de zenuwen strak gespannen. De 4 laagst gerangschikte ploegen zijn over 5 speeldagen veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Daarin nemen de teams het tegen elkaar op in een thuis- en uitwedstrijd zonder puntenhalvering. De eerste in de Play-offs blijft nog een jaartje langer in Eerste Klasse, de runner-up speelt barrages tegen een ploeg uit de Challenger Pro League en de twee overgebleven teams zakken onverbiddelijk. Maar het liefst van al zou élke ploeg die Play-offs vermijden. En met drie ploegen die 29 punten tellen én een KV Mechelen met 28 stuks, wordt de race wel erg spannend.

Programma kandidaten Relegation Play-offs Westerlo (29) Cercle (29) OHL (29) Mechelen (28) STVV (23) Cercle (u) Westerlo (t) Dender (t) Union (u) Club (t) Charleroi (t) Kortrijk (u) Antwerp (u) STVV (t) Mechelen (u) OHL (u) Antwerp (t) Westerlo (t) Beerschot (u) Kortrijk (t) Anderlecht (t) Club (t) Kortrijk (u) Charleroi (u) Beerschot (t) Beerschot (u) Anderlecht (u) STVV (t) Dender (t) OHL (u)

Van de drie ploegen met 29 punten lijkt OH Leuven (12e) het meest in eigen handen te hebben tegen rechtstreekse tegenstanders. "Veel onderlinge duels, dus dan moet je het zelf doen", oppert Tom Boudeweel. "OHL vermeed vorig jaar met een laatste ademstoot de Relegation Play-offs. Dus ze weten daar hoe het moet. Al vraag ik me af of trainer Coleman die stress in België wel goed begrijpt." "Westerlo (10e) heeft op zijn beurt nét op tijd die overwinning gepakt. Er was altijd lof voor het positieve spel, maar zonder puntengewin blijf je onderaan. Dat het kan winnen, moet nu al tegen Cercle bevestigd worden." Dat Cercle Brugge (11e) lijkt ook de goede flow ook weer op zak te hebben: "Op Genk - vorige week - na, verloor het niet meer sinds 4 december. Al zit de Vereniging met die Conference League, waar zo ver mogelijk doorstoten aanlokkelijk en belastend is." "Cercle eindigt ook met kleppers - van Club hoeft het geen cadeautje te verwachten. Dus moet het nu gebeuren", aldus Boudeweel.

Spelers onderuit halen, dat is niet de manier om vertrouwen op te bouwen en het behoud af te dwingen. Tom Boudeweel

Het omgekeerde verhaal zien fans dan weer bij KV Mechelen (13e). "De club zit in een negatieve spiraal. De vraag is: kunnen ze het vertrouwen van weleer nog terugvinden? KVM stond na 13 speeldagen zowaar vierde, maar nu dateert de laatste zege al van november." Coach Besnik Hasi zijn aanpak werk averechts in dat verhaal: "Spelers onderuit halen, dat is niet de manier om vertrouwen op te bouwen en het behoud af te dwingen. En ook de sterke thuisaanhang zien ze nog maar 2 keer." Wipt STVV (14e) in deze vorm er zelfs nog over? "Wel, na de match tegen Club Brugge moet het toch vooral zelf aan de bak. Het effect van de switch naar Mazzu heeft volgens mij niet lang genoeg geduurd. Toch de match tegen OHL op de slotspeeldag misschien die van het jaar worden." "Hoe dan ook: het wordt nog een hele lange strijd om plaatsen 6 en 13", besluit Boudeweel.