Wereldkampioen omnium Lindsay De Vylder mikt vooral op EK koppelkoers: "Zou de opperste bekroning zijn"

za 15 februari 2025 09:01

In het slotweekend van het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder is Lindsay De Vylder aan zet. Vandaag rijdt hij het omnium, morgen de ploegkoers met Noah Vandenbranden. In de pistemeerkamp mag hij als wereldkampioen rondrijden in de regenboogtrui. "Wat mij het meeste deugd deed, is dat de renners mij dat achteraf enorm gunden, dat merk ik nog altijd", vertelde De Vylder in aanloop naar zijn competities.

Afgelopen jaar reed Lindsay De Vylder zichzelf in de kijker, onder meer door wereldkampioen omnium te worden. Daardoor mag hij een jaar lang rondrijden in de regenboogtrui tijdens omniumwedstrijden, maar ook op training. "Ik denk dat ik er dan misschien nog meer van kan genieten dan in een wedstrijd", lacht De Vylder. "Het voelt geweldig om deze eindelijk te kunnen aantrekken." Zo'n trui zorgt ook voor herkenbaarheid. "Je ziet dat er naar die trui gekeken wordt en dat ze eens knikken. Je voelt dat er respect is, maar wat mij vooral deugd doet, is dat de renners het mij achteraf gunden. Dat merk ik nog altijd." "Elk kampioenschap doe je mee om te winnen", zegt een gemotiveerde De Vylder. "Er hangt altijd iets van af, zeker hier in eigen huis. Ik kijk er enorm naar uit."

Mag De Vylder na de regenboogtrui straks ook de Europese sterrentrui in zijn kast hangen?

Sterren tonen in zesdaagsen

De regerende wereldkampioen omnium is vandaag een grote favoriet, maar de focus ligt wellicht iets meer op zondag. "Het is even belangrijk, maar de trui van de ploegkoers zou ik iets vaker kunnen dragen", beseft De Vylder. "Dan kan je er de ganse winter in rijden, tijdens de zesdaagsen. Ik zou het iets meer kunnen tonen aan het publiek. Dat zou wel de opperste bekroning zijn." Dat alles zal gebeuren voor eigen publiek, al is het voor de naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming even rijden. "Toch is het het dichtste dat het al geweest is", lacht De Vylder. "Ik denk dat de mensen wel blij zullen zijn dat het dicht bij huis is." "Ik heb al berichtjes gekregen van verschillende mensen dat ze komen kijken. Je merkt dat het leeft", ziet De Vylder.

Ik ben blij dat de wereldkampioenen meedoen. We zullen een referentie hebben. Lindsay De Vylder