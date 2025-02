Slepende rugblessure achtervolgt Tuur Dens voor EK scratch: "Het is verschrikkelijk, maar ik ben niet kansloos"

WK-zilver in 2021 en WK-brons in 2023, Tuur Dens weet hoe hij een scratch moet rijden. Zonder zorgen hoorde de Belg bij de topfavorieten, maar vanavond staat een sterretje naast zijn naam.

Al maandenlang sukkelt Dens met een rugblessure. "Het wordt wellicht een verhaal van lange adem", deelt hij openhartig "De dokters vinden geen gigantisch probleem dat moet geopereerd worden, terwijl ik liever zou hebben dat dat wel gebeurt."

De laatste jaren was Dens een vaste waarde in de ploegenachtervolging. Ook voor dit EK stond hij op de planning, maar de pijn in de tijdritpositie liet het niet toe.

"Het is het mooiste nummer wat er is, maar de agressieve houding op de achtervolgingsfiets is te belastend voor mijn rug. De dagen na een training heb ik telkens heel veel last. Op een gewone fiets is die reactie veel minder", aldus Dens.