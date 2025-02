Sam Maes moet vrede nemen met 25e WK-plaats in zijn heimat

De Oostenrijker Raphael Haaser heeft in Saalbach voor eigen publiek de wereldtitel veroverd in de reuzenslalom. Sam Maes, die opgegroeid is in de Oostenrijkse bergen, eindigde op de 25e plaats. Een mindere tweede run deed hem de das om.

Sam Maes wisselde een goeie run met een minder goeie run af. Met een 17e chrono mocht hij zich opmaken voor de tweede run, maar daarin kon de Belgische skiër zijn prestatie niet herhalen. Met de 27e chrono viel hij terug naar de 25e plaats.

Maes skiede in thuismatch. De 26-jarige Belg is opgegroeid in Zell am See, op een steenworp afstand van Saalbach. De twee skigebieden zijn zelfs met mekaar verbonden.

Komend weekend eindigt het WK in Oostenrijk met de slalomwedstrijden. Naast Maes skiet ook Armand Marchant het technische nummer.