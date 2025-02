Romelu Lukaku is record van jongste schutter in Europa kwijt aan Ier Michael Noonan (16j, 197d)

vr 14 februari 2025 13:11

De 16-jarige Ier Michael Noonan heeft gisteren zijn naam in de geschiedenisboeken van het Europese voetbal geschreven. 16 jaar en 197 dagen oud maakte hij de enige treffer voor Shamrock Rovers bij Molde in de Conference League. Zo verwijst hij Romelu Lukaku naar de tweede plaats als jongste schutter in Europa. Bekijk Noonans goal en die van Lukaku uit 2009.

Romelu Lukaku was 16 jaar en 218 dagen oud, toen hij op 17 december 2009 voor Anderlecht de 0-1 maakte in de Europa League-wedstrijd bij Ajax. Even later zorgde hij zelfs voor de 0-2 op weg naar de 1-3-winst.