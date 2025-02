Plots prijkt onbekende Belg boven Lamine Yamal in lijst met jongste doelpuntenmakers: wat is zijn verhaal?

Een doelpunt voor de geschiedenisboeken. Jorthy Mokio schoot zichzelf donderdag in het rijtje van jongste Europese doelpuntenmakers ooit. Met onder meer Romelu Lukaku en... Pieter Geens. Een onbekende Belg van Lierse die onder meer Lamine Yamal aftroeft. Wat is het verhaal daarachter? "Ik zat in het vijfde middelbaar en moest eigenlijk studeren."

Zó getriggerd door het verhaal besloten we toch om even een telefoontje te doen naar de man uit de geschiedenisboeken.

We konden onze collega nauwelijks geloven toen hij plots beweerde dat zijn broer in een lijstje met jongste Europese doelpuntenmakers ooit prijkt. Met onder meer Romelu Lukaku en zelfs boven Lamine Yamal.

"Dat was toen in de Intertoto Cup in 2003", lacht Pieter Geens ruim twintig jaar later.

"Lierse had een Fair Playklassement gewonnen en mocht daardoor deelnemen aan die Europese competitie. Ik zat op dat moment bij de B-kern en omdat wij sneller waren begonnen met trainen dan de eerste ploeg, besloot trainer Emilio Ferrera dat wij tegen die ploeg uit Andorra mochten spelen."

Voor de piepjonge Geens, op dat moment nog student in het middelbaar, een onverwachte eerste ervaring met het profvoetbal.

"Tijdens de heenwedstrijd in Andorra zat ik 90 minuten op de bank, maar in de terugmatch mocht ik starten. In de 65e minuut scoorde ik het derde doelpunt met een lage streep in de rechterhoek."

"Weet je, eigenlijk moest ik op dat moment studeren. Ik zat in het middelbaar en had examens. Pas 's avonds kon ik door die match mijn boeken opendoen. (lacht) Het waren wel mijn beste examens ooit. Omdat ik zo weinig tijd had, studeerde ik aan honderd procent."