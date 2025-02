Nu al evenveel cashen als Kane: vlak voor "titelmatch" breekt Bayern contract van Musiala wagenwijd open

Maar die kwam er volgens de Duitse pers nu samen met een fikse loonsverhoging: van 9 miljoen euro tot zowat 25 miljoen euro per jaar. Daarmee komt hij in Beieren op het niveau van Harry Kane.

Zaterdagavond kan Bayern München zijn titel al 99% veiligstellen met een zege in de rechtstreeks duel met Bayer 04 Leverkusen , dat op een kloof van 11 punten gezet kan worden. Toeval of niet: aan de vooravond van de cruciale clash heeft de Rekordmeister zijn kroonprins Jamal Musiala een ferme vertrouwensboost gegeven. De club brak het contract van de groeibriljant open en verlengde het - onder royale voorwaarden - tot 2030. Je moet weten: de vorige overeenkomst van de Duitse international bij het Bayern van Vincent Kompany zou in de zomer van volgend jaar aflopen, waardoor er wat druk op kwam te staan om tot een verlenging te komen.

En Bayern zorgde er ook voor dat het toptalent niet zomaar weggeplukt kan worden. Twee jaar voor het einde van de overeenkomst zou er een opstapclausule van 175 miljoen euro zijn, een jaar later zou dat nog 100 miljoen zijn.

Na de contractverlenging van onder meer Alphonso Davies en Manuel Neuer slaat de Duitse grootmacht opnieuw zijn slag thuis.

"Ik ben heel blij met deze verlenging. Bayern is een van de grootste clubs ter wereld", reageerde Musiala al zelf. "Ik heb hier mijn eerste stappen in het profvoetbal gezet en ik heb het gevoel dat we de komende jaren tot grootse dingen in staat zijn."