Mbark Boussoufa toont dat hij nog steeds kan toveren in Masters of Madness: "Ik was bang voor jou"

Groter worden legendes in het Belgische voetbal niet. Tijdens speeldag 3 van Masters of Madness maakt tweevoudig Gouden Schoen Mbark Boussoufa plots zijn opwachting. Coaches Average Rob en Arno The Kid - beiden Anderlecht-fans - zijn door het dolle heen met hun aanwinst. De 40-jarige 'Bous' laat ook zien dat hij het toveren nog niet verleerd is. Bekijk zijn beste momenten hieronder.