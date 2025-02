Luca Brecel trakteert zichzelf op heruitgave van gewonnen WK-finale

Luca Brecel heeft een plaats veroverd in de halve finales van de Welsh Open. Na een 5-2-zege tegen thuisspeler Jackson Page mag de wereldkampioen van 2023 zich opmaken voor een duel met 4-voudig wereldkampioen Mark Selby. De laatste wedstrijd tussen de twee was de finale op het WK twee jaar geleden.

Zaterdag speelt The Belgian Bullet zijn eerste halve finale van een rankingtoernooi sinds de WK-finale van 2023. Wel werd hij nog runner-up in 3 invitatietoernooien (Shanghai Masters en twee keer Riyadh Season Championship).

Om een plaats in de finale neemt Luca Brecel het zaterdag in een best of 11 op tegen de Engelsman Mark Selby (WS-4), die in een clash tussen twee meervoudige wereldkampioenen de 49-jarige Schot John Higgins (WS-13) met 5-4 uitschakelde.

Selby won 8 van 12 vorige confrontaties met Brecel. De twee stonden niet meer tegenover elkaar sinds Brecel zich in mei 2023 tot wereldkampioen kroonde door Selby in de finale met 18-15 te verslaan.

Het is de tweede keer dat Brecel zich bij de laatste vier schaart op het Welsh Open. In 2015 ging de toen negentienjarige Brecel er in de halve finales met 6-4 uit tegen Higgins, nadat hij in de achtste finales Selby met 4-3 uitgeschakeld had.