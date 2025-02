In Gent zullen ze toch eens gevloekt hebben: waarom Mokio bij Ajax en niét in België doorbreekt

vr 14 februari 2025 16:37

Ironisch genoeg was zijn eerste exploot op een Belgisch veld, maar toch kende de 16-jarige Jorthy Mokio zijn échte grote doorbraak niet in ons land. KAA Gent had enkele jaren geleden goud in handen met de jonge Belg. Alleen kon het zijn vertrek naar Ajax niet tegenhouden. "Dat was pijnlijk en niet goed voor het Belgische voetbal", vertelt voormalig Gent-CEO Michel Louwagie in Sporza Daily.

Bij KAA Gent zullen ze gisteren twee keer gevloekt hebben. Niet enkel na de 0-3-opdoffer tegen Real Betis. Maar ook toen ze te horen kregen dat uitgerekend Ajax-Belg Jorthy Mokio zich tegen Union tot uitblinker kroonde met een heerlijke halve volley. Want voor hetzelfde geld was Mokio in plaats van een Ajacied nog altijd een Buffalo. De 16-jarige Belg maakte namelijk 3 jaar het mooie weer in de jeugdopleiding van Gent. "Hij was al 12 toen hij bij ons terechtkwam, vrij laat dus", herinnert voormalig Gent-CEO Michel Louwagie zich nog. "In het begin stak Mokio er echt met kop en schouders bovenuit, letterlijk en figuurlijk. We zagen toen al dat hij ooit op het allerhoogste niveau zou spelen."

Op restaurant met Baro

Gent wou dan ook alles uit de kast halen om toptalent Mokio langer aan zich vast te binden. "Ik heb de onderhandelingen met Mokio opgestart in november 2022, drie maanden voor zijn 15e verjaardag. Want in België mag je iemand vanaf 15 jaar een arbeidscontract geven." Louwagie leidde de gesprekken en zat aan tafel met vader Thierry Mokio. "Die had zelf in de lagere reeksen gespeeld (bij onder meer Racing Gent) en sprak vooral over business." Gent bewoog hemel en aarde om Mokio te houden. "Hein Vanhaezebrouck nam hem mee op stage, bracht hem in en liet hem starten." De Buffalo's hadden de jonge groeibriljant naar eigen zeggen ook een mooi loonsvoorstel gedaan. "Iedereen in de club dacht in dezelfde richting." "Op een gegeven moment heb ik Sam Baro erbij geroepen (die toen nog niet de eigenaar van KAA Gent was, red.). Ik zei hem dat hij naar het restaurant moest komen waar we met de familie Mokio aan het eten waren."

Hoge financiële eisen

Maar uiteindelijk kwamen Gent en Mokio niet tot een akkoord. Naar verluidt waren de financiële eisen van de clan-Mokio te stevig, met 50% van een toekomstige verkoopsom. Gent kon dat niet maken, want anders zouden toekomstige talenten dezelfde hoge eisen stellen. "We hebben veel meer gedaan dan we konden doen", zucht Louwagie. "Maar het is pijnlijk en niet goed voor het Belgische voetbal dat we Mokio niet bij ons konden houden." FC Barcelona toonde interesse in de jonge Belg. Maar Ajax won in juni 2024 de strijd om de handtekening van Mokio. Door betere financiële voorwaarden?

Uiteindelijk koos Jorthy Mokio voor het shirt van Ajax.

Gebrek aan uithouding