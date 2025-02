Handig voor Sporza Wielermanager: deze renners scoorden het beste in het voorjaar van 2024

Het wikken en wegen en het zoeken naar een witte merel is begonnen: de puzzeltijd in de Sporza Wielermanager is aangebroken. Om managers een handje te helpen zetten we de best scorende renners van 2024 op een rijtje.

In Sporza Wielermanager is het altijd zoeken naar renners die hoog scoren in het aantal punten in verhouding met hun waarde. Dat berekenen we via de "punten per miljoen".

Daarin behaalde Jasper Philipsen de hoogste score, maar ook onder anderen Nils Politt en Jonas Abrahamsen gaven waar voor hun geld. De Duitser werd 2e in de Omloop, 3e in de Ronde van Vlaanderen en 4e in Parijs-Roubaix.

De Noor had zijn goeie score vooral te danken aan zijn minimale kostprijs (2 miljoen), een 2e plaats in Dwars door Vlaanderen en plaats 12 in de E3 Saxo Bank Classic. Dat leverde hem in totaal 88 punten op of 44 punten per miljoen.

Deze top 10 kan handig zijn bij het samenstellen van je ploeg in Sporza Wielermanager, maar renners die goed scoorden vorig jaar zijn in de editie van 2025 natuurlijk duurder geworden.