Biatlete Maya Cloetens toont haar talent met 8e plaats op de sprint op het WK biatlon

De Belgische biatleten hadden het WK biatlon in Lenzerheide (Zwitserland) goed ingezet met de 10e plaats in de gemengde estafette en Maya Cloetens heeft daar in de sprint over 7,5 kilometer een schepje bovenop gedaan.

De pas 23-jarige Cloetens bleef in moeilijke omstandigheden als een van slechts 6 vrouwen foutloos bij haar 2 schietbeurten (1x liggend en 1x staand). Daardoor hoefde ze geen strafrondes te lopen en legde ze beslag op een onverwachte 8e plaats.

Cloetens, geboren in Grenoble als Française, komt sinds 2022 uit voor België en maakte pas vorig winterseizoen haar debuut op het hoogste niveau.

In december behaalde ze met een 12e plaats haar beste resultaat in een WB-manche, maar op het WK deed ze dus beter. Haar 8e plaats is het beste Belgische resultaat ooit op het WK biatlon.

Cloetens gaf uiteindelijk 50 seconden prijs op winnares Justine Braisaz-Bouchet. Lotte Lie miste twee keer bij het schieten en eindigde als 29e op 1'47"6. Opvallend, met Eve Bouvard op plaats 57 eindigde er nog een Belgische in de top 60. Cloetens mag zondag als 8e beginnen aan de achtervolging over 10 kilometer.