Beresterke Mischa Bredewold fnuikt feestje van vroege vluchter met machtige eindsprint in Valencia

Hoe sterk is de eenzame fietser? Bijzonder sterk, maar toch net niet sterk genoeg vandaag in de Ronde van Valencia. Na een monstersolo werd Brodie Chapman in de slotfase nog overvleugeld door een aanstormend peloton. In de massasprint die daarop volgde, versloeg Mischa Bredewold enigszins verrassend de Italiaanse favoriete Elisa Balsamo.

Bijna zorgde een eenzame vluchter voor een verrassing in de Ronde van Valencia.



Brodie Chapman liet haar grote motor nog eens ronken op het zware parcours dat de renners onder meer over de Coll de les Coronetes en de Alto Salt del Cavall heen stuurde.



Midden in de bergen durfde de Australische hardrijdster het aan om aan te vallen. Met nog een zeventigtal kilometer op de teller zwaaide ze eerst het peloton en dan ook de rest van de vrijbuiters een voor een uit.



Toch zou haar avontuur vier kilometer voor het einde abrupt een halt toegeroepen worden. In de vlakke eindfase wilden de sprintersploegen hun snelle vrouwen de kans gunnen om in een sprint te bikkelen voor de overwinning.



En zo geschiedde, met sluipschutter Elisa Balsamo leek Lidl-Trek aan het langste eind te trekken, maar het werd opnieuw een ondankbare tweede plaats voor de Italiaanse. Mischa Bredewold overvleugelde alles en iedereen. Liane Lippert werd derde.



De leiderstrui van Demi Vollering, die gisteren de macht bergop greep, kwam nooit in gevaar.