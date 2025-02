Antonia Delaere sukkelt met lumbale hernia: "Onduidelijk wanneer ze weer fit is"

Bovenop de sportieve ontgoocheling op de Spelen in Parijs met de Cats liep Antonia Delaere daar ook een schouderblessure op, die om een operatie vroeg.



In december maakte ze haar eerste minuten van het seizoen, maar ondertussen is ze opnieuw al enige tijd out. Waardoor ze ook de entree van de nieuwe Cats-coach Mike Thibault en de kwalificatie voor het EK van vorige week miste.



Haar Spaanse ploeg kwam gisteren met een update van haar blessure: "Antonia sukkelt met een lumbale hernia, waardoor ze minder mobiliteit heeft in haar rechterbeen." Lees: een geknelde zenuw veroorzaakt uitstralingspijn.



Het medisch bulletin maakt gewag van gecontroleerd trainen en even geen competitie tot ze weer volledig fit is. "Haar revalidatietijd hangt af van de evolutie van haar blessure", kan Avenida voorlopig geen timing van haar rentree geven.