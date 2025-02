Als 15-jarige stond ze tussen Messi en Ronaldo, nu is virale Madness-uitblinkster dé gedroomde reclame voor het vrouwenvoetbal

Ze is een garantie op virale treffers. Tien jaar geleden ging een wereldgoal van Mariam Toloba (25) de wereld rond, nu schittert de Red Flame in Masters of Madness tussen mannen. Gedroomde reclame voor het vrouwenvoetbal, toch? "Iedereen had snel door dat ook wij kwaliteiten hebben."

"En dan heb ik het nog rustig aan gedaan", lacht ze. "Want ik sukkelde een beetje met pubalgie en wilde geen risico's nemen naar mijn club Standard en de nationale ploeg toe. Het doet me plezier dat ik ook op halve kracht de mensen plezier heb bezorgd. Ik kreeg veel positieve reacties op mijn deelname."

Zo is nog eens bewezen dat wij niet in de keuken horen te staan, maar ook op een voetbalveld thuishoren.

Masters of Madness is dan ook op het voetbalprofiel van Toloba - Red Flame op het veld en in de zaal - geschreven.



Dat het nu tegen mannen is? Voor de middenveldster is het niks nieuws. Al sinds haar 4e bewijst ze dat de vooroordelen écht niet hoeven. Op pleintjes in Gent, maar ook op het veld.

"Ik vind het leuk om tegen mannen te spelen", verzekert Toloba. "Daar word je harder en beter van. (grijnst) Mensen zeggen vaak zelfs dat ik als een man voetbal."



De smaakmaakster van Standard, die eerder bij Gent en Anderlecht actief was, juicht het initiatief van gemengde teams dan ook toe.

"Jan Vertonghen en Dries Mertens hebben dat goed gezien. Alle andere vrouwen reageerden er eveneens positief op. En de mannen? Je hoorde soms dat ze in de eerste wedstrijdjes de bal niet naar een vrouw wilden spelen. Maar dat was snel gedaan toen iedereen door had dat wij kwaliteiten hebben."

Mede dankzij de flitsen van Toloba.

"Mijn mooiste doelpunt? Ik moet een beetje opletten wat ik zeg, want nog niet alles is uitgezonden. Maar sowieso was de no-look-goal die nu viraal gaat, één van mijn mooiste."