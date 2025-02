"Pfaffs-fan" Quinten Hermans legt afwezigheid in cross uit en deelt ambities: "Strade Bianche wordt 1e doel"

ma 17 februari 2025 09:48

2025 kan voor Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) een scharnierjaar worden op de weg. De 28-jarige puncheur liet het veld deze winter links liggen en droomt van ritwinst in een grote ronde.

Crossfanaten zullen zich deze winter misschien afgevraagd hebben waar Quinten Hermans bleef. De vice-Europese kampioen van de VAM-berg 2021 liet het veldritseizoen voor het eerst in zijn carrière volledig links liggen. Waarom? "Omdat het tijd was om me deze winter te focussen op de dingen die me beter kunnen maken als wegrenner", klinkt het. "De voorbije winters had ik telkens maar 5 à 6 weken de tijd voor krachttraining en core stability, terwijl je die zaken eigenlijk 12 weken moet trainen om daar vruchten van te plukken."

Toen mijn conditie wat beter werd en het BK veldrijden dicht bij huis was, voelde ik het een beetje kriebelen. Quinten Hermans

Al voelde de Kempenzoon het deze winter wel plots wat jeuken om het veld in te duiken. "In het begin viel dat mee. Maar toen mijn conditie in januari een beetje beter werd en het BK dicht bij huis was (in Zolder), voelde ik het wel een beetje kriebelen." "Natuurlijk heb ik gekeken naar het BK. Een veldrit is 1 uur interessante televisie, dat blijft altijd boeien."

Strade, Luik en grote rondes

Hermans versleet dus veel uren in het krachthonk, soms met frisse tegenzin. "Maar ik voel me sterker dan voorheen." "Ik zal door die kracht- en core-sessies steviger op mijn fiets zitten en meer kracht kunnen ontwikkelen op aankomsten bergop." Dat tikkeltje extra kracht moet Hermans helpen bij zijn grote droom: "Een rit winnen in een grote ronde." "Vorig jaar ben ik daar enkele keren dichtbij geweest (2e in een Vuelta-rit en 3e in een Giro-rit). Ik zou die ereplekken heel graag eens verzilveren in een ritzege", droomt Hermans, die dit jaar opnieuw voor de Giro en de Vuelta opteert.

Ik zal voor het eerst naar de Strade Bianche afzakken met een goeie voorbereiding en een hoogstestage. Quinten Hermans