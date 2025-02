"Ongelofelijk, wat een legende": Heynen pakt in slotminuut penalty als doelman (maar begaat beginnersfoutje)

Wat was dat allemaal in Sclessin? Omdat doelman Penders rood pakte en de wissels op waren, eindigde Genk met kapitein Heynen tussen de palen tegen Standard. Die pakte zowaar nog een strafschop, maar moest de herneming toch nog incasseren omdat hij te vroeg van de lijn was. "Ik had nog gehoopt op het voordeel van de twijfel", lachte hij zelf.

Je moet het zien om te geloven.



In de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Standard zag Genk zijn doelman Mike Penders nog rood pakken. Omdat alle wissels al opgesoupeerd waren, stelde Bryan Heynen zich kandidaat om zijn handschoenen over te nemen.



Pittig detail: de middenvelder moest meteen aan de bak op een strafschop.



Tot ieders verbazing pakte Heynen zowaar de bal. Iedereen bij Genk werd even gek en sprong in de nek van de kapitein, maar de ref vergalde het feestje.



"Ik was te vroeg van de lijn vertrokken, blijkbaar", kon de gelegenheidsdoelman er na de wedstrijd om lachen. "Al had ik wel gehoopt op het voordeel van de twijfel."