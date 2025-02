"Ik ga jullie op de hielen zitten": Belgian Cats delen blik achter de schermen van eerste week onder Thibault

Niets zo leuk als een glimp van hoe het écht loopt achter de schermen. De Belgian Cats gunnen hun fans een blik in de eerste week onder kersvers toptrainer Mike Thibault. De Amerikaan stak van wal met een duidelijke visie én een thriller in Litouwen. "Bedankt om me zo te ontvangen", deelde hij in de kleedkamer na de felbevochten zege.

"Ik wil kleine details verbeterd zien. Dat gaan jullie moeten ervaren. Ik ga jullie op de hielen zitten."

Een duidelijke boodschap van coach Mike Thibault na zijn eerste training bij de Belgian Cats. De Amerikaanse topcoach wil vooruit met de Europese kampioen basketbal. Dat in zijn geheel eigen stijl: streng, maar ook met zachte hand.

"Coach worden in een ander land heeft me altijd geïntrigeerd. Vanaf het moment dat ik Emma gecoacht had, eigenlijk. Al was ik niet meteen van plan om naar België te komen. Ik deed wat scouting en televisie-analyses, toen de kans plots voorbij kwam", deelt Thibault in de behind the scenes.

"Dit team is al erg goed, maar er ontbreekt een olympische medaille. We moeten een manier vinden om die horde te nemen."

Al stond er eerst een EK-ticket op het spel. Dat pakten de Cats door na een thriller te winnen in en tegen Litouwen. Na de match nam de coach opnieuw het woord.

"Er is ruimte om te verbeteren. Maar bedankt voor wat jullie toonden als team. Hier komen winnen in zo'n situatie, is niet makkelijk. En bovendien: dankjewel om me zo te ontvangen. Op naar de volgende!", besluit hij.

Een eerste stap in een mooi Cats-hoofdstuk?