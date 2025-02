Wat is ski-mountaineering en wie is Maximilien Drion, de Belg die voor een medaille gaat in de nieuwe olympische wintersport?

Over een jaar zijn de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo net afgelopen. Voor het eerst in 100 jaar staat ski-mountaineering weer op het programma. En we hebben een Belg die tot de wereldtop behoort. Wij stellen de nieuwe olympische wintersport én Maximilien Drion allebei in 5 vragen aan u voor.

We staken ons licht op bij Maximilien Drion zelf én bij Paul Verzele, de voorzitter van Climbing en Mountaineering Belgium (CMBel), de federatie waaronder de sport valt.

Wat is ski-mountaineering?

"Het is een skisport. Het verschil met de andere skisporten is dat wat je naar beneden skiet, je eerst naar boven moet beklimmen", legt Verzele uit. "We spreken afgekort ook van skimo."



"Het is dus een sport waar je stevig bergop moet kunnen gaan en snel naar beneden moet kunnen skiën. Wie het eerst beneden komt, wint."



"Om bergop te gaan zijn er verschillende mogelijkheden. Als het niet te steil is, is het mét ski’s. Desnoods met vellen onder de ski’s. Als het te steil, te moeilijk of te ijzig is, worden de ski’s op de rugzak gebonden en loopt men te voet naar boven.”



De deelnemers krijgen een parcours voorgeschoteld: "Er worden vlagjes uitgezet. Er is een redelijk parcours uitgestippeld, waar je niet buiten mag gaan. Binnen de vlagjes heb je alle vrijheid. Je kunt zigzaggend naar boven gaan, je kunt steil naar boven gaan. Afhankelijk van je eigen mogelijkheden en hoe je voelt hoe de sneeuw ligt.”

Welke verschillende wedstrijden zijn er?

Maximilien Drion schetst de 3 disciplines die de sport rijk is. Je hebt de sprint, de verticale en de individuele wedstrijd.



"De sprint duurt ongeveer 3 minuten. Je hebt er tussen de 60 en 80 klimmeters."



"Er zijn verschillende manches: in de kwalificaties doe je het parcours alleen, daarna volgen de kwartfinales, halve finales en de finale. Als je de finale haalt, ben je dus 4x3 minuten bezig."



"In de verticale moet je enkel naar boven. Er zijn tussen de 500 en 700 klimmeters en wie het eerst boven is, wint. Zo'n wedstrijd duurt een 20-tal minuten."



Tot slot is er de individuele wedstrijd: "Daarbij zijn er verschillende beklimmingen en afdalingen met ongeveer 1.000 tot 1.500 klimmeters en ben je 1u15' à 1u30' onderweg."



In 95 procent van de gevallen vindt skimo buiten de skipiste plaats. "De sprint en de verticale zijn op de skipistes, maar de individuele wedstrijd - wat gezien wordt als de belangrijkste discipline - vindt vooral buiten de skipiste plaats."



"Ik train ook bijna uitsluitend buiten de skipistes. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk wel veilig. Daar zorgen de organisatoren voor."

Welke discipline wordt op de Olympische Spelen bedreven?

De Olympische Spelen gaan mee met hun tijd, het moet tegenwoordig snel gaan en spectaculair zijn. Daarom koos het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor de korte variant van de sport.



Verzele: “De sprintrace verloopt snel en is op een kleine oppervlakte te realiseren. Als je de lange races doet met veel klimmeters, dan moet je al serieus diep in de bergen gaan."



"Het olympisch format heeft het voordeel dat het in een beperkte omgeving kan gebeuren. Het publiek kan bijna het hele parcours zien, wat het voor hen aangenamer maakt, maar ook voor de tv-ploegen. Die moeten niet met helikopters achter de atleten aanzitten.”



Drion en zijn collega's zijn wel niet helemaal gelukkig met de keuze van het IOC. "Normaal is de individuele wedstrijd de belangrijkste. Op de Spelen is er enkel de sprint, daar is niet iedereen het mee akkoord."

Hoe internationaal en populair is de sport?

Skimo mag dan wel nog niet zo bekend zijn, het is wel degelijk een mondiale sport, stipt Drion aan: "Op een wereldbeker komen er iets minder dan 100 atleten aan de start."



"Naast Europeanen zijn er ook goede Amerikanen, Canadezen, Chinezen, Japanners en Australiërs."



De wereldbekers vinden wel hoofdzakelijk in Europa plaats. "Deze winter waren er wereldbekers in Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Andorra, Noorwegen en eentje in Azerbeidzjan."

Drion ziet sinds het olympische statuut zijn sport groeien: "Er komen sindsdien meer budgetten om de jeugdwerking te stimuleren en om professioneler te werken. Je ziet daarom ook almaar meer deelnemers op de wereldbekers."

Hoe kan je je plaatsen voor de Olympische Winterspelen?

We beginnen met een klein stukje geschiedenis. Het is niet de eerste keer dat de sport olympisch is. In 1924, bij de eerste editie van de Winterspelen in Chamonix, stond ski-mountaineering op het programma. Maar 4 jaar later en alle volgende edities moest het zijn plaats afstaan aan het biatlon.



Tot nu. In 2026 keert skimo terug op het olympische programma.



Maar veel volk zal er niet meedoen: er mogen maar 18 mannen en 18 vrouwen deelnemen aan de olympische sprint.



De tickets worden verdeeld aan de hand van je mondiale ranking. "18 is niet veel", beseft Drion. "Je moet goed staan op de ranking. Voor het moment ben ik heel goed geplaatst, dus dat moet lukken."



"Op het einde van dit seizoen sluit de ranking zo goed als af, al is er nog 1 manche in december die meetelt. Maar normaal zal het eind dit seizoen al duidelijk zijn dat ik erbij ben. Ik ben er gerust in."



Als hij begint maart in Morgins in Zwitserland het WK sprint zou winnen, is hij meteen zeker. De wereldkampioen krijgt immers startrecht op de Spelen.

Wie is Maximilien Drion?

De 27-jarige skisporter werd geboren in Ukkel en woont in Rixensart in Waals-Brabant. Omdat de competities in de bergen zijn, verblijft hij vaak bij zijn ouders in Zwitserland, die daar sinds 2008 wonen.



"Ik heb sinds 2016 ook de Zwitserse nationaliteit, maar ik ben 100 procent Belg, mijn beide ouders zijn Belg. En ik heb ook gekozen om voor België uit te komen."



Hij was al verschillende keren Belgisch kampioen bij de jeugd, maar afgelopen weekend pakte hij pas zijn eerste nationale seniorentitels: in het Zwitserse Rothwald won hij zowel de verticale als de individuele race.



"De kalender van de wereldbekers laat niet toe dat ik altijd mee kan doen aan de BK's. Dit jaar kon dat eindelijk wel nog eens."

Hoe is Drion met de sport begonnen?

Als kind verhuisde Drion met zijn ouders mee naar Zwitserland in 2008. "In de winter van 2009 ontdekte ik de sport. Mijn eerste competitie deed ik in het seizoen 2009-2010. Mijn eerste WK voor België was in 2013 bij de jeugdcategorieën." Drion mag zich dus op zijn 27e al een ancien noemen.

Wat is Drions specialiteit?

Drion kan mooie cijfers voorleggen. In 2023 eindigde hij 3e op de algemene skimoranking, in 2024 4e. Dit lopende seizoen staat hij voorlopig 9e. In de algemene wereldbekerranking is hij 3e na een Fransman en een Zwitser.



In de Wereldbeker individuele race is hij 2e, in de Wereldbeker verticale 3e en in de Wereldbeker sprint 16e. "Ik kende 2 keer pech, waardoor ik ten val kwam, vandaar dat mindere resultaat."



"Maar ik ben wel degelijk sterk op de sprint. Vorig seizoen stond ik 2 keer met brons op een wereldbekerpodium. Al haalde ik wel al meer WB-podia in de verticale, namelijk 6. Twee seizoenen geleden eindigde ik ook als vicewereldkampioen in die discipline."



"Het voorbije jaar ben ik wel fel verbeterd in de sprint en nu ben ik ook daar bij de besten van de wereld."

Kan Drion leven van zijn sport?

CMBel-voorzitter Verzele weet dat de sport op niet veel sponsoring kan rekenen: "Omdat onze atleten altijd in het buitenland hun sport beoefenen, is de visibiliteit voor Belgische bedrijven bijzonder klein."



Maar daar heeft Drion toch geen last van. Hij heeft geen probleem om sponsors te vinden. "Ik ben een profsporter en mag sinds 2 à 3 jaar financieel echt niet klagen."

Wat zijn Drions ambities voor de Spelen van 2026?