Tourdebuut en copieus voorjaarsmenu, Kaden Groves staat voor groots 2025 en pikt er 1 klassieker uit: "Zonder Mathieu en Jasper"

vr 14 februari 2025 06:59

In 2025 zal Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) op meerdere fronten te bewonderen zijn dan enkel in de grote rondes. "Dwars door Vlaanderen heb ik met rood aangestipt, want daar start ik als kopman."

6 ritzeges in de Vuelta en 1 laurierkrans in de Giro. Zijn laatste 7 overwinningen ging Kaden Groves allemaal ophalen in grote rondes. Vanaf dit seizoen zal de 26-jarige Australiër zijn blik verruimen en ook proberen te oogsten in de klassiekers. "Door ziekte en blessures heb ik de klassiekers de voorbije jaren vaak moeten missen. Maar ik heb de voorjaarskoersen altijd al graag willen doen en dit jaar komt het ervan." Groves begint eraan in het openingsweekend. Daarna zet hij zijn tanden in Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.



Als veelzijdige renner kan ik Mathieu en Jasper ondersteunen in de monumenten. Kaden Groves

Welke rol krijgt Groves in de klassiekers? "Met Mathieu (van der Poel) en Jasper (Philipsen) hebben we 2 renners die al heel succesvol zijn geweest in de klassiekers. Als veelzijdige renner kan ik hen ondersteunen in de monumenten." "Maar ik zal ook zelf kansen krijgen. In Dwars door Vlaanderen zijn Jasper en Mathieu er niet bij en start ik als kopman van de ploeg." Groves heeft Waregem dan ook met rood aangestipt. "In het verleden draaide het daar vaak uit op een uitgedunde sprint. De manier van koersen verandert natuurlijk elk jaar, maar die wedstrijd zou me wel moeten liggen."

Vuurdoop in Tour

Groves wil dit jaar vooral "ervaring opdoen" in de voorjaarskoersen. "Om op een dag misschien zelf ooit kopman te zijn in de grote klassiekers." Met diezelfde mindset trekt de katterappe Australiër deze zomer voor het eerst naar de Tour. "Als ik gezond en wel uit de Giro kom, tenminste." "In de Tour zal ik uiteraard Jasper en Mathieu ondersteunen. Jaspers track record (9 ritzeges in de voorbije 3 edities) is daar meer dan geweldig. Deel uitmaken van hun succes is een grote droom die uitkomt." "Maar ik droom er ook van om op een dag zelf mee te doen voor ritzeges in de Tour. En misschien duikt er dit jaar al eens een kans op."

Waarom ik wou blijven bij Alpecin-Deceuninck? Omdat ik hier kan blijven leren van Mathieu en Jasper. Kaden Groves

Afgelopen zomer leek Groves nog op weg naar de uitgang bij Alpecin-Deceuninck. Volgens bepaalde media was de deal met Astana al in kannen en kruiken. "Om een of andere reden kwam de Astana-deal als meest concreet naar voren in de pers. Maar meer dan gesprekken voeren heb ik niet gedaan met hen, net zoals ik dat met andere teams heb gedaan." Groves zette zijn krabbel uiteindelijk onder een contractverlenging van 2 jaar. "Een deal die al voor de Vuelta bezegeld was." "Waarom ik toch wou blijven bij Alpecin-Deceuninck? Omdat ik hier nog veel kan leren van Mathieu en Jasper." "Ik krijg hier ook een mooi programma met de nodige ondersteuning. En ik kan me verder ontwikkelen om op een dag hopelijk leider te zijn in de grootste koersen."