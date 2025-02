Sterke Luca Brecel komt onder stoom in Wales en treft in achtste finales zijn zwart beest

Luca Brecel heeft zijn ticket beet voor de achtste finales op de met 660.000 euro gedoteerde Wales Open. In het Welshe Llandudno versloeg onze landgenoot de Thai Noppon Saengkham in een hoogstaande partij met 4-2. Hij potte onderweg twee century breaks. Nu wacht Brecels zwart beest, de Chinees Pang Junxu.

In zijn openingswedstrijd had Luca Brecel nog even tijd nodig om op toerental te komen, maar woensdag ging hij in zijn tweede ronde op de Wales Open wél goed van start. Brecel potte tegen Noppon Saengkham meteen een 105-break weg.

De 32-jarige Thai stelde daarna meteen gelijk, waarop Brecel met 53 break opnieuw de leiding nam. Saengkham, in 2023 verliezend finalist op de Scottish Open, lukte op zijn beurt een 76-break waarmee hij terug op gelijke hoogte kwam.

In een spannend vijfde frame leek de Thai opnieuw naar framewinst af te stevenen, maar Brecel kon met twee snookers en een free ball alsnog het frame binnenhalen met 73-71. In frame zes klaarde onze landgenoot de klus met 108-break: 4-2.

Brecel, het nummer 7 van de wereld, staat in de achtste finales nu tegenover de Chinees Pang Junxu, het nummer 27 van de wereld. Beide heren stonden dit seizoen al drie keer tegenover, en daarin trok Pang driemaal aan het langste eind.