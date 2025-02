Robbe Ghys wil olympische piste-ontgoocheling doorspoelen als voltijds wegrenner, met opvallend doel: "De Super 8 Classic"

za 15 februari 2025 11:08

Ook dit seizoen rekenen ze bij Alpecin-Deceuninck op de snelle benen van Robbe Ghys om de sprintkanonnen naar winst te loodsen. Ghys geniet van zijn rol als lead-out en focust dit seizoen volledig op de weg. "De piste-rekening staat nog open, maar er is geen druk om ze onmiddellijk te vereffenen."

Zeg dit jaar niet "baanwielrenner" tegen Robbe Ghys. De snelle man van Alpecin-Deceuninck focust in 2025 volledig op de weg. Geen piste meer dus voor Ghys, al heeft dat niet per se te maken met de olympische ontgoocheling van Parijs, waar hij vlak voor de start van de Spelen het team moest verlaten omdat hij fysiek en mentaal niet klaar was. "Ik heb destijds, toen ik mijn contract ondertekende, beloofd dat ik in 2025 ging proberen om effectief een jaar op de weg te rijden als volwaardig wegrenner", vertelt Ghys, die wel toegeeft dat hij na de teleurstelling van Parijs nog niet klaar is met de piste.

Op dit moment ben ik niet bezig met de piste. Robbe Ghys

"Die rekening staat nog open, al is er geen druk om ze onmiddellijk te vereffenen. Maar in de toekomst wil ik wel nog een keer goed voorbereid naar een kampioenschap gaan, zodat ik dat hoofdstuk misschien deftig kan afsluiten." "De deur blijft openstaan, maar op dit moment ben ik niet bezig met de piste. Ik was zelfs vergeten dat het EK nu in Zolder is (lacht). Zo weinig ben ik er dus mee bezig. Ik focus op mezelf, zodat ik een goed voorjaar kan rijden." "In het verleden ben ik in het voorjaar altijd iets tekortgeschoten. Daarom is het belangrijk dat ik dit jaar een goeie start kan maken."

Het geeft me een ongelooflijke kick om mijn sprinter naar de streep te brengen. Robbe Ghys

Staan dit voorjaar op het programma van Ghys: UAE Tour, Omloop, Tirreno, Nokere Koerse, Bredene, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, de Volta Limburg Classic en de Scheldeprijs. "Misschien kan ik in Bredene en Limburg mijn eigen kans gaan, voor de rest zal het in dienst zijn", klink het. "En dat vind ik ook helemaal oké. Ik ben aangenomen als lead-out en daarin probeer ik ook uit blinken." "Lead-outs liggen me heel goed. Het geeft me ook een ongelooflijke kick om mijn sprinter naar de streep te brengen, zeker wanneer het ook nog goed afloopt. Je kopman zien winnen, voelt ook voor mij als een overwinning."

Robbe Ghys

Super 8 Classic

Na het klassieke voorjaar volgt wellicht geen Tour voor Robbe Ghys, wel de Vuelta. Al is er tussendoor ook nog wel een belangrijke afspraak op persoonlijk vlak: Ghys' vriendin is namelijk in verwachting, al is het een gecompliceerde zwangerschap. "Het loopt niet allemaal zoals gewild. Momenteel is het stabiel, maar het is wel een moeilijke periode", zegt Ghys, die waarschijnlijk in mei opnieuw vader wordt.

Ik ben na dit seizoen einde contract, dus dat zit wel in mijn achterhoofd. Robbe Ghys