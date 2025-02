Léa Bayekula en Maxime Carabin leveren Prestatie van het Jaar, Hamza Taleb Talent van het Jaar

Rolstoelsprinters Léa Bayekula en Maxime Carabin zijn donderdagavond op de Paralympic Sport Awards in Ruisbroek onderscheiden met de trofee voor Prestatie van het Jaar. Ook Remko Meeusen (beste coach) en tafeltennisser Hamza Taleb (talent) vielen in de prijzen.

Léa Bayekula won op de Paralympische Spelen in Parijs twee gouden medailles in T54-klasse, op de 100 en 400 meter. Maxime Carabin deed op dezelfde afstanden even goed in de T52.

Bayekula kreeg van de zowat 30-koppige jury (bestaande uit ex-atleten, coaches en experts) meer stemmen dan amazone Michèle George en G-badmintonspeelster Man-Kei To.

"Ik ben heel blij dat ik deze trofee voor Prestatie van het jaar in ontvangst mag nemen. 2024 is een geweldig jaar voor mij geweest, onder andere op de Paralympische Spelen, en ik wil het hele team en mijn partners bedanken voor hun steun", reageerde ze vanuit Tenerife, waar ze op stage is.

Maxim Carabin kreeg de voorkeur op tafeltennisser Laurens Devos en wielrenner Ewoud Vromant.

"Ik ben echt blij dat ik deze prijs win. Het is een prijs die me nauw aan het hart ligt, omdat hij door België wordt uitgereikt en dat betekent veel voor me", zei Carabin vanuit Dubai, waar hij competitief aan de slag is.

"Vorig jaar was helemaal te gek met verschillende medailles voor de start van de Paralympische Spelen. En op mijn allereerste Spelen won ik dan nog eens twee medailles. 2024 was een perfect jaar voor mij."