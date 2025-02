Kan nieuw format NBA All-Star Game uit het slop halen? "Het is een compleet onnozel systeem"

Op zondag spelen die 4 teams tegen elkaar, in 2 halve finales en één finale. Het worden telkens korte wedstrijden: het team dat als eerste 40 punten maakt, is de winnaar.

De All-Star-selectie van 24 spelers wordt verdeeld in 3 teams van 8 spelers. Zij krijgen het gezelschap van de winnaar van de Rising Star Challenge. Dat is de competitie die op vrijdag afgewerkt wordt, mét ook onze landgenoot Toumani Camara in een van de teams.

"Zo'n wedstrijdje naar 40 punten kan heel snel afgelopen zijn. En teams van 8 spelers, dat is ook te veel als je maar tot 40 punten speelt. Neen, ik ben geen fan van deze formule."

Moeten we dan terug naar het oude format: Oosten tegen Westen? "Ik weet niet wat de oplossing is, maar ik vind dat er niks mis is met Oost tegen West", zegt Xhaët.

"Het is jammer dat het All-Star Game zo afgegleden is. Vroeger werd er écht gespeeld, om de eer. De laatste keer dat ze nog eens écht hun best gedaan hebben, was in 2020 na de dood van Kobe Bryant. Niemand verwacht de intensiteit van een play-offmatch, maar een klein beetje inzet zou wel tof zijn."