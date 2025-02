Jakob Ingebrigtsen verbetert wereldrecords 1.500 m én mijl, Eliott Crestan wint 800 m

Op weg naar de recordtijd op de mijl scherpte Ingebrigtsen ook zijn eigen wereldrecord op de 1.500 meter aan. Hij kwam door in 3'29"63, bijna een seconde sneller dan zijn vorige toptijd die hij in 2022 op dezelfde baan liep.

Jakob Ingebrigtsen won de mijl (1.609 meter) in 3'45"14. Daarmee dook hij onder de 3'46"63 die de Amerikaan Yared Nuguse vorig weekend op de Millrose Games in New York had gelopen.

In Liévin kwamen ook wat Belgen in actie. Eliott Crestan snelde op de 800 meter naar de winst in 1'44"81, slechts 12 honderdsten boven zijn Belgisch record.

Crestan bleef de Amerikaan Bryce Hoppel (1'44"98) nipt voor. Die won vorig jaar goud op het WK indoor in Glasgow, waar onze landgenoot brons haalde.

Op de 1.500 meter werd Ruben Verheyden derde in 3'36"09. Vorige zaterdag liep hij in Metz nog een Belgisch record (3'34"49).

In het polsstokspringen eindigde Ben Broeders eveneens als derde met 5,80 meter, zijn seizoensbeste.

Kobe Vleminckx won de C-finale van de 200 meter in 20"73, een verbetering van zijn persoonlijk record met tien honderdsten. Simon Verherstraeten werd derde in 21"24.

Elie Bacari werd zevende en voorlaatste in zijn reeks van de 60 meter horden in 7"65. Elise Vanderelst kwam als laatste Belg in actie en liep naar plaats 9 op de 1.500 meter in 4'07"13.