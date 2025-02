Italiaanse Brignone (34) wordt oudste wereldkampioene reuzenslalom ooit, Mikaela Shiffrin grote afwezige

do 13 februari 2025 14:58

De Italiaanse skiester Federica Brignone is er op 34-jarige leeftijd voor het eerst in geslaagd om wereldkampioene te worden op de reuzenslalom. Op het WK in het Oostenrijkse Saalbach toonde ze zich de beste op het onderdeel. Grote afwezige was titelverdedigster Mikaela Shiffrin die paste door mentale problemen.

Federica Brignone geldt al jaren als een outsider op het WK reuzenslalom, maar verder dan een zilveren medaille kwam ze nog nooit. In het verleden werd ze vaak in de weg gezeten door titelverdedigster Mikaela Shiffrin, maar zij paste dit jaar voor het onderdeel. Eerder deze week gaf zij nog te kennen te veel last te ondervinden van mentale moeilijkheden na haar val in Killington eind november. Met het ontbreken van haar grootste concurrente, werd het al snel duidelijk dat de Italiaanse vandaag eindelijk wel eens prijs zou kunnen hebben. Na de eerste run, die 20 minuten lang werd onderbroken na een crash van de Griekse Tsiovolou, leidde Brignone met 67 honderdsten op de Nieuw-Zeelandse Alice Robinson. Die voorsprong gaf ze niet meer prijs. Integendeel zelfs. Ook op de tweede run zette ze de snelste tijd neer, waarmee ze een bonus van 0"90 verwierf op Robinson. Het brons was voor de Amerikaanse Paula Moltzan.

Met 34 jaar en 7 maanden is Brignone meteen de oudste vrouwelijke medaillewinnares op het WK. Een record dat ze afneemt van skilegende Lindsey Vonn, die vier maanden jonger was toen ze in 2019 brons pakte op de afdaling. Het is de eerste Italiaanse wereldtitel op de reuzenslalom bij de vrouwen sinds de dubbele titel van Deborah Compagnoni in 1996/97. Brignone is de dochter van Maria Rosa Quairo, die in de jaren 70 en 80 vier keer wereldkampioen werd op de slalom.