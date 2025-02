Hélène Hesters (20) is tot het gaatje gegaan voor zilveren stuntmedaille op afvalling: "Broer sleurde me erdoor"

do 13 februari 2025 20:58

De benen helemaal stukgereden. Dat heeft Hélène Hesters gedaan om te stunten met een zilveren plak op de afvalling. Onze 20-jarige landgenote moest zich daarvoor even resetten in een tumultueuze race. "De neutralisatie was een wake-upcall", geeft ze toe. "Daarna zat de goede raad van mijn broer de hele tijd in zijn hoofd."

"Het is nog niet binnengedrongen. Momenteel heb ik vooral kapotte benen." De eerste woorden van Hélène Hesters na haar zilveren plak op de afvalling. Hoe kan het ook anders? De 20-jarige Belgische is tot het absolute gaatje moeten gaan. Vaker dan haar lief was, bengelde ze achteraan op de rand van de uitschakeling. Maar telkens kroop ze - op kracht en doorzetting, vechtend tegen het melkzuur - door het oog van de naald. "Awel ... In het begin zat ik niet zo goed en liep ik achter de feiten aan, beseft ook Hesters dat het vaak nipt was. "De neutralisatie was een wake-upcall. Iedereen zei dat ik naar voor moest met vertrouwen. Daarna begon het spelletje."

Mijn broer Jules zat de hele tijd in mijn hoofd. Hélène Hesters

Maar dan moest het allerzwaarste nog komen. "Toen we nog met 5 zaten, zat ik op mijn limiet. Maar mijn broer Jules zei me gisteren dat hij hetzelfde gevoel had toen ze nog met 8 waren. Ook de anderen zaten even kapot." "Die gedachte heeft me er echt doorgesleurd. Hij zat de hele tijd in mijn hoofd." Dat ze de Ierse Lara Gillespie moest voorlaten, deert Hesters niet. "Lara is enorm sterk. Ik vind het zeker niet erg dat ze me klopte. Ik kon zelfs niet meer op mijn pedalen staan bij die laatste sprint." "Ik ga vanavond proberen vroeg in mijn bed te liggen, maar dat zal moeilijk zijn. De ploegkoers is een zorg voor morgen."