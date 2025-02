Ferme domper in volle degradatiestrijd: KV Kortrijk ziet kapitein Joao Silva richting Brazilië vertrekken

Nog een late vertrekker bij KV Kortrijk. Joao Silva (26) verlaat 'de Kerels' en zet zijn carrière voort bij het Braziliaanse Sport Recife. Dat bevestigt de club op hun website. De Portugees was tot voor kort nog de aanvoerder van Kortrijk, maar was na het aantrekken van enkele verdedigers tijdens de wintermercato overbodig geworden.

Joao Silva streek na omzwervingen bij het Kroatische NK Istra en het Spaanse Alaves in de zomer van 2022 neer in het Guldensporenstadion. Daar ontpopte hij zich al snel tot vaste waarde centraal achterin.

Eind 2023 werd hij ook de nieuwe aanvoerder. Hij vond in 88 wedstrijden als centrale verdediger 5 keer de weg naar het net.

In een knap filmpje neemt Silva afscheid van de Kortrijkse fans. "Ik kwam hier aan als onbekende en nu vertrek ik als kapitein. Wat een geweldig avontuur is het geweest."

De Portugees tekent in Brazilië een contract tot 2027 bij Sport Recife, dat 3e staat in de Copa do Nordeste. Dat is de competitie voor clubs uit het Noordoosten.

Voor de West-Vlamingen komt het vertrek van de Portugees ongelegen. De club zit in volle degradatiestrijd, en staat met nog 5 speeldagen te gaan 15e op tien punten van rechtstreeks behoud.

Zaterdag wacht KVK een moeilijke verplaatsing naar de Bosuil tegen Antwerp.