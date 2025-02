Emotionele Jasper De Buyst moest knokken voor EK-brons in puntenkoers: "Was overweldigd bij de start"

"Ik ben niet meer zo snel als de 20-jarige versie van mezelf. Bij de voorlaatste sprint wilde ik het proberen om de Fransman Petit te kloppen. Dat gebeurde niet. Maar het juiste scenario ontvouwde zich, waardoor ik er gerust in was."

"De absolute droom was kampioen worden, maar ik had snel door dat die Portugees hors catégorie was. Uiteindelijk heb ik eieren voor mijn geld gekozen voor een medaille."

Ik was in het begin echt overweldigd door het gewoel, maar ook door het publiek. Dat laatste was fantastisch voor mij.

Een scenario dat ei zo na niet de werkelijkheid werd. Want De Buyst reed de eerste rondjes met knikkende knieën.

"Ik was in het begin echt overweldigd door het gewoel, maar ook door het publiek. Dat laatste was fantastisch voor mij. Neen, in het begin zat het gevoel niet goed. Dat uitte zich in de koers: ik holde achter de feiten aan. Maar ik kon blijven rijden tot op het einde", vertelt hij.

Toch zette hij door en bezorgde hij België zijn tweede plak op het EK in eigen land. Heeft hij op zijn 31e weer helemaal de smaak van de piste te pakken?

"Het fysieke niveau dat vereist is, is oké", knikt De Buyst. "Ik moest ook het gevoel krijgen dat ik mijn plek verdien. Ik voel dat de federatie alles voor elkaar heeft met een leuke groep. Zo is het leuk om terug te keren. Er is geen frictie. Dat is heel leuk om te ervaren."

"Ik sta er zeker voor open om vaker terug te keren naar de piste."