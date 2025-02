Dagje (onverwachte) sneeuwpret: topsporters leren elkaar kennen op teamdag van Sport Vlaanderen

Een handvol atleten met een topsportcontract heeft deze week verzameld voor de jaarlijkse teamdag van Sport Vlaanderen. "De atleten die er konden bij zijn kregen uitleg over het beleid en het was vooral een toegankelijke dag waarin we connectie konden maken met elkaar", zegt Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport van Sport Vlaanderen. Bekijk hier enkele foto's van de teamdag.

70 atleten mogen dit jaar rekenen op de steun van Sport Vlaanderen, in de vorm van een topsportcontract.

Op de jaarlijkse teamdag van Sport Vlaanderen kon een handvol van die atleten elkaar deze week wat beter leren kennen. Onder meer de 3x3 Belgian Lions waren van de partij, net als roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe, boksster Oshin Derieuw en zeilsters Anouk Geurts en Isaura Maenhaut.

In totaal tekenden 19 atleten en G-atleten present. "De atleten die erbij konden zijn, kregen uitleg over het beleid. Het was vooral een toegankelijke dag waarin we connectie konden maken met elkaar", aldus Tom Coeckelberghs.



Dat Vlaanderen net die dag bedekt was onder een laagje sneeuw was een onverwacht extraatje. "Neen, het zijn geen Winterspelen", klinkt het met een knipoog op de sociale media van Sport Vlaanderen.