Christophe Laporte wil rug rechten na pechjaar: "Moet in de topklassiekers wat voorsprong nemen op de Grote Drie"

Hoe zou het nog gaan met Christophe Laporte? Na een voorjaar tjokvol gezondheidsperikelen is de Fransman van Visma-Lease a Bike enkele banken naar achteren geschoven in de wielerklas. "Maar dit jaar wil ik opnieuw een klassieker winnen."

Een Laporte in topvorm kan hoge ogen gooien in de klassiekers. Denk maar aan 2 jaar geleden, toen de Fransman in 4 dagen tijd Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen op zijn erelijst neerpende.

Bij Visma-Lease a Bike rijdt Laporte ook aan de zijde van een zekere Wout van Aert.

"In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal ik Wout ondersteunen, hij is nog altijd onze leider in die 2 kasseimonumenten. Al is het in dat soort koersen moeilijk om je boontjes op 1 renner te week te leggen."

"Bij Visma-Lease a Bike hebben we nog altijd een sterk collectief voor de klassiekers, met ook Matteo (Jorgenson) en Tiesj (Benoot). Daar moeten we gebruik van maken."