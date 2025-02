Cadeautje van Jan Vertonghen doet José Mourinho glunderen: "Mijn spelers blijven altijd mijn spelers"

vr 14 februari 2025 06:11

Zelfs "The Special One" is fan van Jan Vertonghen. De centrale verdediger zat donderdagavond voor het eerst weer op de bank na maanden blessureleed en deed Fenerbahçe-coach José Mourinho een plezier door hem zijn truitje te geven. "Het is een geweldige speler en een nog betere mens", straalde zijn ex-trainer achteraf.

Een innige omhelzing en een brede lach op het gezicht van beide sterren. José Mourinho en Jan Vertonghen zijn elkaar duidelijk nog niet vergeten. De Portugees was tussen november 2019 en augustus 2020 trainer van onze landgenoot bij Tottenham Hotspur. "We zijn niet lang samen geweest en het was een rare periode door covid, maar ik vond het een plezier om met hem samen te werken", gooide The Special One na Fenerbahçe-Anderlecht een bloemetje naar Vertonghen. De recordinternational van de Rode Duivels deed hem een plezier terug. Hij gaf hem zijn wedstrijdtruitje mee. En dat apprecieerde Mourinho duidelijk. "Ik hou ervan om truitjes te hebben van spelers aan wie ik goeie herinneringen heb", glunderde hij. "Jan is een geweldige voetballer en een nog betere man." "Mijn spelers blijven trouwens sowieso altijd mijn spelers. Het maakt niet uit of ze tegen me spelen of niet. Het blijven mijn jongens."

Ik heb in Brussel al tegen Anderlecht gespeeld. Ik ken de sfeer en de cultuur, het wordt niet makkelijk. José Mourinho