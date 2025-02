Belgisch toptalent Jorthy Mokio (16) beleeft droomavond met héérlijke goal voor Ajax: "Gewoon lossen!"

Een droom waar de tiener zelfs niet van durfde te dromen. Jorthy Mokio heeft meer dan zijn stempel gedrukt op zijn terugkeer naar België. Uitgerekend in het Koning Boudewijnstadion scoorde hij op heerlijke wijze de 0-2 voor Ajax tegen Union. Een plek waar hij als Rode Duivel nog veel zal scoren in de toekomst? "Ik droom alvast van het WK", is hij ambitieus.