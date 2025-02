Ajax-fans hebben aanstekelijk liedje voor nieuwe Belgische chouchou Jorthy Mokio, die droom heeft: "Ik wil naar WK"

do 13 februari 2025 22:18

De Ajax-fans hebben er een nieuwe chouchou bij. Met zijn eerste profgoal kroonde Jorthy Mokio zich tot uitblinker tegen Union. Uitgerekend in het Koning Boudewijnstadion werd hij met een nieuwe oorwurm luid toegezongen. Een plek waar hij als Rode Duivel nog veel zal scoren in de toekomst? "Ik droom alvast van het WK", is hij ambitieus.

De 71e minuut was helemaal die van Jorthy Mokio. De 16-jarige groeibriljant van Ajax had er op dat moment al een uitstekende partij opzitten tegen Union. Als verdedigende middenvelder gleed alle druk van zich af. En dan volgde de kers op de taart van een Europees droomdebuut in de basis. Een halve volley verdween heerlijk in het doel van de Brusselaars. "Dat was met mijn mindere voet", lacht Mokio. "Gewoon lossen! Ik zag die bal aankomen en dacht gewoon: schieten."

Een goede keuze van het jonge talent die zichzelf blijft verbazen met grote stappen in de voetbalwereld. "Eigenlijk is dit niet normaal. Ik dacht ik meer tijd nodig had, maar zoals je ziet. Het kan snel gaan. Nu moet ik gewoon goed trainen en me voorbereiden. Dan komen dit soort momenten vanzelf", deelt hij.

Het WK? Daar ben ik nog lang niet, maar ik zet wel stappen. Dit is nog maar het begin. Jorthy Mokio

"Linksachter, verdediger, middenvelder, voor mij maakt het niet uit. Ik wil gewoon op het veld staan en genieten van het spelletje."

En het jonkie heeft al een groot doel: het WK voetbal van 2026. "Daar ben ik nog lang niet, maar ik zet wel stappen. Dit is nog maar het begin", gniffelt hij.

Analisten over Mokio: "Dit vraagt om snel vervolg"