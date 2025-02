"Kan je dat nog begrijpen tegenwoordig?": mag Anderlecht zich bekocht voelen na 3 (!) discutabele fases in eerste helft?

Onvrede bij Anderlecht na de eerste helft in Turkije. Paars-wit voelde zich bij drie fases bekocht: de twee treffers van Fenerbahce én een niet-gefloten penalty. "Kan je dit nog begrijpen?", uitte Wesley Sonck zijn ongenoegen in de Sporza-studio. Bekijk hieronder alle fases.

Was corner voor Fenerbahce bij 1-0 wel terecht?

Coosemans kon zijn ogen niet geloven. Een kopbal van Akcicek op een corner verdween via de lat over, maar de ref oordeelde verkeerdelijk dat de doelman de bal nog had aangeraakt. Op de hoekschop die volgt incasseert Anderlecht de 1-0.

"Wij zien nu toch meteen in de herhaling dat dat geen hoekschop is?", foeterde Wesley Sonck op het feit dat de VAR bij dit soort fases niet mag ingrijpen.