"Kan je dat nog begrijpen tegenwoordig?": Anderlecht voelt zich bekocht na 3 (!) discutabele fases in eerste helft

do 13 februari 2025 19:51

Onvrede bij Anderlecht na de eerste helft in Turkije. Paars-wit voelde zich bij drie fases bekocht: de twee treffers van Fenerbahce én een niet-gefloten penalty. "Kan je dit nog begrijpen?", uitte Wesley Sonck zijn ongenoegen in de Sporza-studio. Ook coach David Hubert sprak na de match over "cruciale pechbeslissingen die tegen Anderlecht werden genomen".

Was corner voor Fenerbahce bij 1-0 wel terecht?

Coosemans kon zijn ogen niet geloven. Een kopbal van Akcicek op een corner verdween via de lat over, maar de ref oordeelde verkeerdelijk dat de doelman de bal nog had aangeraakt. Op de hoekschop die volgt, incasseert Anderlecht de 1-0. "Wij zien nu toch meteen in de herhaling dat dat geen hoekschop is?", foeterde Wesley Sonck op het feit dat de VAR bij dit soort fases niet mag ingrijpen. Ook David Hubert had de foute beslissing gezien. "We slikken de 1-0 op een dubbele hoekschop, waarvan hij de tweede niet moet geven. Dat is een cruciaal moment." Coosemans zelf was er kort over. "Het was geen corner en daar bleef het niet bij." Een niet mis te verstane verwijzing naar de fases die volgden.

Geen penalty voor hands van Fred

Enkele minuten later schreeuwde paars-wit om een strafschop na hands van Fred. De VAR bekeek de beelden, maar besloot de ref op het veld te volgen. "Dit is geen natuurlijke houding", aldus Sonck. "Dit is altijd penalty. Kan je dat nog begrijpen tegenwoordig als je dat allemaal ziet? Je kan toch niet meer volgen? Probeer dat maar eens uit te leggen aan je vrienden." Aan Hubert en Coosemans moest je het in elk geval niet uitleggen, hun standpunt was duidelijk. "Een duidelijke handsbal", klonk het. "De 1-1 zou een totaal andere dynamiek gegeven hebben. Daarin worden we tekort gedaan."

2-0 Fenerbahce telt ondanks slag aan Degreef

Net voor rust was de hattrick aan discutabele fases compleet. In de opbouw van de 2-0 zwierde Akcicek zijn hand brutaal tegen het gezicht van Degreef. De lijnrechter vlagde nochtans, maar opnieuw lieten ref en VAR begaan. "Zo zijn er gisteren penalty's gevallen", verwees Sonck naar Club - Atalanta. "Het is gewoon een elleboog op Degreef", vulde Coosemans achteraf aan. "Dan moet je het spel stilleggen. Als je naast onze prestatie gaat kijken, zijn we vandaag zeker niet geholpen." Een slotconclusie waar Hubert zich in kon vinden. "Of we geflikt zijn door de ref? Dat ga ik niet in de mond nemen. Maar het zijn wel cruciale beslissingen die in ons nadeel uitdraaien." "Het zijn pechbeslissingen die tegen ons worden gefloten. Ik ga niet zeggen dat het serieuze dwalingen zijn, maar het waren zeker bepalende fases."