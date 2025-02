Zwitserse dominantie blijft duren: Franjo von Allmen en Loïc Meillard eerste wereldkampioen combiné per ploeg bij de mannen

Op het WK alpineskiën in het Oostenrijkse Saalbach hebben de Zwitsers Franjo von Allmen en Loïc Meillard zich woensdag tot de eerste wereldkampioen in de combiné per ploeg gekroond. De dominantie van het Alpenland op dit WK zette zich ook door op het podium, dat volledig Zwitsers kleurt.