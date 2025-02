XL-training: Wout van Aert rijdt duurrit van meer dan 7 uur op Mallorca

Een week voor hij zijn wegseizoen aansnijdt, heeft Wout van Aert nog een stevige trainingstocht ingelast. Op stage in Mallorca werkte hij een training af van meer dan 7 uur, goed voor 239 km en meer dan 2.700 hoogtemeters.

Gisteren stond een stevige trainingsdag op het programma van Wout van Aert.

s' Ochtends ging hij een halfuurtje opwarmen op zijn loopschoenen met 13,5 km/u. Dat is hardlopen voor een gemiddelde reporter, Van Aert noemt het waarschijnlijk joggen.

Daarna bond hij zijn fietsschoenen aan voor een uitgebreid rondje Mallorca. Onder een stralend zonnetje legde Van Aert maar liefst 239 km af, goed voor 7 uur fietsen.

Niet alleen over vlakke kustwegen, in het binnenland zocht hij het stevigere klimwerk op. Bij aankomst in het hotel gaf zijn fietscomputer 2.718 hoogtemeters aan en een gemiddelde snelheid van 33,5 km/u.

Zoals gewoonlijk postte Van Aert zijn inspanning met een ludieke titel op de sportapp Strava: "Ouderwets onnodig risico’s nemen op het fietspad van Playa de Palma. Heerlijk", schreef hij.