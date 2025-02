Weinig koersdagen? Philip Roodhooft verdedigt programma Mathieu van der Poel: "Zo is kans op succes het grootst"

do 13 februari 2025 13:48

Wint Alpecin-Deceuninck net als vorig jaar 3 van de 5 Wielermonumenten? Ploegmanager Philip Roodhooft zegt uiteraard geen neen, "al zal dat niet altijd lukken", beseft hij. "Maar als team durven we erin te geloven."

De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo en nog eens drie etappes in de Ronde van Frankrijk. Wie zou er niet willen tekenen voor de zeges van Alpecin-Deceuninck in 2024? Ook ploegleider Philip Roodhooft hoeft er niet lang over na te denken. "Als dat opnieuw zou lukken, zou het geweldig zijn. Maar dat is niet de doelstelling. We hopen natuurlijk op een Monument, maar die zeges komen niet op bestelling." Al heeft Alpecin-Deceuninck met Mathieu van der Poel wel een ijzersterk wapen voor het klassieke voorjaar. Dat hij (opnieuw) weinig koersdagen op zijn kalender heeft staan, wimpelt Roodhooft alvast weg. "We rekenen niet in koersdagen. Als je focust op een koers, is de kans op succes het grootst. Als je meer wedstrijden gaat rijden, is de kans op de grootste momenten misschien iets minder groot", stelt hij. En Roodhooft heeft natuurlijk vorig jaar als bewijs dat die aanpak werkt. "Maar dat zal niet altijd zo lukken", beseft hij. "We nemen onze verantwoordelijkheid en spreken onze ambities uit. Dat we daar als team in geloven, daar mogen we trots op zijn."

We willen in het voorjaar aantonen dat we in de breedte sterker zijn geworden. Philip Roodhooft

Als Van der Poel zo'n belangrijke troefkaart is, nam zijn ploeg dan niet te veel risico door hem op skireis te laten vertrekken? "We hebben er bewust voor gekozen om hem vakantie te laten nemen", aldus Roodhooft. "Het is moeilijk om als ploeg alleen maar te vragen en te willen. Er moeten een balans zijn tussen inspanning en ontspanning. De afgelopen 15 jaar heeft dat goed gewerkt, dus daar kunnen we alleen maar blij om zijn." Alpecin-Deceuninck rekent ook niet alleen op de Nederlander. Met Jasper Philipsen en Kaden Groves heeft het nog twee speerpunten in het klassieke voorjaar. "We willen aantonen dat we in de breedte sterker zijn geworden. Jasper kan iets betekenen in het voorjaar en ook Kaden Groves, die lang uit is geweest met een knieblessure, willen we inzetten. Met die drie jongen willen én kunnen we het hele voorjaar scoren."

Dromen van geel