Toumani Camara verovert de NBA met spijkerharde verdediging: "Als tegenstanders me zien komen, passen ze snel de bal"

do 13 februari 2025 09:53

Toumani Camara blijft geschiedenis schrijven: hij was al de eerste in België geboren landgenoot in de NBA, straks wordt hij ook de eerste Belg die mag opdraven tijdens het All-Star Weekend. Een beloning voor het harde werk en de spectaculaire ontwikkeling die Camara in zijn tweede NBA-seizoen doormaakt. "Ik voel wel dat er nu anders naar mij gekeken wordt", vertelt de 24-jarige Belg in een uitgebreide babbel met de Belgische pers.

Een échte All-Star is Toumani Camara nog niet: die eer blijft voorlopig nog voorbehouden voor kleppers als LeBron James, Kevin Durant of Giannis Antetokounmpo. Toch mag Camara dit weekend afzakken naar San Francisco voor het jaarlijkse All-Star Weekend, want de Belg kreeg een stekje in de Rising Stars Challenge. Daarin nemen rookies, tweedejaars-spelers zoals Camara en talenten uit de G League het tegen elkaar op. Ondanks zijn ijzersterke seizoen bij Portland werd Camara pas opgevist nadat enkele spelers hadden moeten afhaken door een blessure. En dat prikkelde hem. "Ik was toch wat ontgoocheld dat ik er in eerste instantie niet bij was", geeft Camara toe. "De Rising Stars Challenge was een doel voor mij dit jaar."

Ik was toch wel wat ontgoocheld dat ik er in eerste instantie niet bij was. Toumani Camara

Nu is Camara vooral blij dat hij er dit weekend alsnog bij mag zijn. "Ik kijk er heel erg naar uit. Na onze match van donderdag in Denver reis ik meteen door naar San Francisco. Het zal een druk weekend worden, met waarschijnlijk weinig rust, maar dat is het wel waard." En Camara mag dan (nog?) geen échte All-Star zijn, mogelijk komt hij dit weekend wel in actie tegen de grote sterren. Er werd immers gesleuteld aan het format van het All-Star Weekend en het winnende team van de Rising Stars Challenge mag het opnemen tegen de All-Stars. "Het plan is wel om het hele weekend te blijven", lacht Camara. "Ik wil spelen om te winnen en ik denk dat mijn teammaats er ook zo over denken. Het gaat heel leuk worden."

Ik wil spelen om te winnen en ik denk dat mijn ploegmaats er ook zo over denken. Toumani Camara

Voor Camara is deel uitmaken van het All-Star Weekend een kinderdroom. Hij herinnert zich nog hoe hij als kleine jongen met grote ogen keek naar de NBA-sterren. "Ik zie nog voor me hoe Shaq en LeBron James stonden te dansen op het veld tijdens de training", lacht Camara. "Dat zijn onvergetelijke momenten." In vergelijking met vroeger is het showelement wel toegenomen en gaat het er een stuk minder competitief aan toe, luidt de kritiek. "Dat snap ik wel", klinkt het. "Maar veel spelers willen ook niet het risico lopen zich te blesseren. En met het nieuwe format doet de NBA ook wel moeite om opnieuw meer intensiteit te krijgen."

Koning van de "charges"

Toumani Camara wordt geroemd om zijn spijkerharde defense, al heeft hij in zijn tweede seizoen ook offensief stappen vooruit gezet. Maar wat als hij een dilemma voorgeschoteld krijgt: aanval of verdediging? "Een combinatie van de twee", houdt hij glimlachend de kerk in het midden. "Het blijft wel basketbal natuurlijk: er is geen beter gevoel dan de bal door het netje te zien gaan. Dus ik hou zeker wel van scoren, al vind ik het ook niet erg om diegene te zijn die wat minder scoort." "Als het team offensief goed draait, is het voor mij ook makkelijker om tevreden te zijn in die rol. Dat geeft me dan ook energie in verdediging. En ik voel ook wel dat ik defensief een enorme impact kan hebben."

Ik merk dat er meer naar mij gekeken wordt, dat er meer over mij gesproken wordt. Toumani Camara

Die defensieve mindset heeft hij pas de laatste jaren echt ontdekt. "In mijn laatste 2 jaar in college realiseerde ik me dat ik echt defense kan spelen. Ik heb altijd op veel verschillende posities gespeeld en altijd wat moeten zoeken naar welk type speler ik ben." Camara maakt nu naam als een van de topverdedigers in de NBA. "Ik merk wel dat er meer naar mij gekeken wordt, meer over me gesproken wordt. Dat doet me plezier. De mensen beginnen me te kennen en zien welke impact ik kan hebben op het veld." Dat ook zijn tegenstanders Camara beginnen te kennen, merkt hij zelf door een toename in "trash talk" aan zijn adres: ze proberen hem mentaal uit evenwicht te brengen. "Ik zeg wel eens iets terug, maar ik begin er nooit zelf mee. Het zou niet slim zijn om de beste spelers ter wereld uit hun tent te lokken", lacht hij.

Als tegenstanders me zien komen, dan passen ze snel de bal. Die invloed heb ik al. Toumani Camara

Camara's defensieve impact bij Portland is niet makkelijk in cijfers te vatten, al springt één statistiek er wel uit. De Belg is de nummer 1 in de hele NBA qua "charges": je tegenstander een offensieve fout aansmeren. En Camara heeft het bijna tot een kunst verheven. "Je kunt er een momentum mee creëren", legt Camara uit. "Het is een balverlies voor de tegenstander en wij kunnen gaan aanvallen. Ook de fans houden ervan." Zijn tegenstanders beginnen de defensieve impact van Camara intussen ook goed te kennen. "Als ze me zien komen om "full court" te verdedigen, dan passen ze snel de bal. Die invloed heb ik al. Dan is het aan mij om andere manieren te vinden om impact te blijven hebben in verdediging."

"Jokic is heel moeilijk te verdedigen"

Bij Portland krijgt Toumani Camara meestal de opdracht om op de beste speler van de tegenpartij te verdedigen. Onze landgenoot heeft al heel wat tegenstanders nachtmerries bezorgd, maar welke NBA-speler maakte Camara al het leven zuur? "Mijn moeilijkste tegenstander?", aarzelt hij. "Het hangt wat af van dag tot dag van hoe de match verloopt. Bij Shai Gilgeous-Alexander bijvoorbeeld heb ik al wedstrijden gehad waarin ik het gevoel had dat het goed lukte, maar ook al matchen waarin ik het veel moeilijker had." "Ik heb niet echt het gevoel dat er één iemand is met wie ik heel veel moeite heb, al is Nikola Jokic echt wel heel moeilijk om op te verdedigen. Hij is groot, slim, heeft overzicht en gebruikt zijn lichaam heel goed. Hij heeft zoveel impact in aanval. Als ik twee namen moet namen, dan toch maar "SGA" en Jokic."

Voor mij is het ook zeker een doel om het All-Defensive Team te halen, nu of volgend jaar. Toumani Camara